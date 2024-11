Hamburger Winterdom mit neuen Attraktionen Stand: 06.11.2024 15:32 Uhr Der Winterdom läutet die Vorweihnachtszeit ein. Neben Gruselparade, Laternenlauf und Nikolausaktionen gibt es in diesem Jahr auch neue Fahrgeschäfte auf dem Hamburger Heiligengeistfeld.

Mehr als 230 Geschäfte sorgen nach Angaben der Wirtschaftsbehörde und des Schaustellerverbands ab Freitag für Nervenkitzel und Geschmackserlebnisse. Neu dabei ist unter anderem das Laufgeschäft "Feueralarm - Fire & Rescue", das die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch das Las Vegas Fire Department nimmt. Auf vier Etagen gibt es 150 Effekte sowie Hindernisse zu entdecken und zu überwinden. Weitere Neuheiten sind die Riesenkrake "Der Polyp" und das Fahrgeschäft "Playball".

Gruselparade, Laternenlauf und Feuerwerk

Eine Gruselparade gibt es am 14. November, einen Lichter- und Laternenlauf am 20. November und Nikolausaktionen am 4. und 6. Dezember. Am Freitag, dem Eröffnungstag des Winterdoms, gibt es um 22.30 Uhr ein großes Feuerwerk. Ebenso am 22. November und zum großen Finale am 6. Dezember.

Sicherheitsdienst überwacht Waffenverbot

Die Hamburger Innenbehörde weist darauf hin, dass es ein Waffenverbot auf Volksfesten gibt. Daher werde es beim Einlass vereinzelt zu Kontrollen durch den Sicherheitsdienst kommen. Außerdem werde die Polizei auf dem Gelände eine starke Präsenz zeigen und bei entsprechendem Verdacht Kontrollen durchführen.

Öffnungszeiten beim Winterdom

Der Winterdom ist montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr geöffnet, freitags und sonnabends von 15 bis 24 Uhr und sonntags von 14 bis 23 Uhr. Am Sonntag, den 17. November (Volkstrauertag), und am Sonntag, den 24. November (Totensonntag), ist das Volksfest von 15 bis 23 Uhr geöffnet. Mittwochs ist Familientag mit ermäßigten Preisen für alle Besucherinnen und Besucher.

