Hamburger Weihnachtsmärkte öffnen im November Stand: 28.10.2022 00:48 Uhr Wegen der Corona-Pandemie fielen sie 2020 komplett aus, 2021 fanden sie unter strengen Auflagen statt - die Hamburger Weihnachtsmärkte. In diesem Jahr nun öffnen sie wieder ohne Einschränkungen.

Die meisten Weihnachtsmärkte starten traditionell nach Totensonntag, also am 21. November. In manchen Stadtteilen geht es aber schon früher winterlich los, zum Beispiel beim "Winterzauber" in Wandsbek, der schon am 4. November öffnet. Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie wird es diesmal nicht geben. Allerdings macht die Energiekrise auch vor den Schaustellerinnen und Schaustellern nicht halt. Hier und da wird es vermutlich etwas teurer werden.

Historischer Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus

Der beliebte und allseits bekannte Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus lockt Jahr für Jahr Millionen von Besucherinnen und Besuchern an. Zahlreiche Händlerinnen und Händler von nah und fern präsentieren ihre Waren. Nach drei Jahren Pause ist auch der fliegende Weihnachtsmann auf dem Rentier-Schlitten wieder dabei, der täglich drei Mal über die Köpfe der Besucherinnen und Besucher hinweg fliegt.

Wo: Rathausmarkt

Termin: 22. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 21 Uhr, Freitag und Sonnabend bis 22 Uhr

"Weißer Zauber" am Jungfernstieg

Der Weihnachtsmarkt "Weißer Zauber" auf dem Jungfernstieg besticht mit Lichterglanz, mit Kunsthandwerk sowie seiner einmaligen Lage direkt an der Binnenalster. Ein besonderes Highlight ist eine Fahrt mit dem historischen Riesenrad aus dem Jahr 1899.

Wo: Jungfernstieg

Termin: 17. November bis 29. Dezember

Öffnungszeiten: Mo-Do und So 11 bis 21 Uhr, Fr und Sa 11 bis 22 Uhr, geschlossen: 20.11. und 24./25.12.

Weihnachtsmärkte rund um die Mönckebergstraße

Links und rechts von Hamburgs Einkaufsmeile in der City laden gleich drei Weihnachtsmärkte zum Bummeln ein. Der Weihnachtsmarkt in der Spitalerstraße beherbergt eine der größten begehbaren Weihnachtstannen Hamburgs. Im nostalgischen Weihnachtsdorf am Gerhart-Hauptmann-Platz zeigen Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihr Können, außerdem gibt es verschiedene Leckereien. Rund um die Petrikirche lockt ein weiterer kleiner Markt mit Kinderkarussell und Schaukästen, die Szenen aus verschiedenen Märchen zeigen.

Wo: Mönckebergstraße zwischen Petrikirche, Gerhart-Hauptmann-Platz und Spitalerstraße

Termin: 11. November bis 30. Dezember, 20.11. und 25.12. geschlossen

Öffnungszeiten: Gerhart-Hauptmann-Platz: Mo bis Sa 10-21 Uhr, So 11-21 Uhr

Rund um die Petrikirche öffnet der Weihnachstmarkt ein paar Tage später, nämlich am 17. November, geht aber ebenfalls bis zum 30. Dezember.

Öffnungszeiten: täglich 10.30 bis 21 Uhr (Gastronomie bis 23 Uhr), am 24.12. bis 14 Uhr, am 25.12. geschlossen

Weihnachtsparade findet wieder statt

An allen vier Advents-Sonnabenden zieht wieder die traditionelle Weihnachtsparade durch die Innenstadt. Im vergangenen Jahr musste sie wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Fantasievoll verkleidete Wichtel, Elfen und Engel begleiten den Weihnachtsmann neben seinem Rentier-Schlitten durch die Innenstadt.

Wo: Mönckebergstraße

Termin: 26. November, 3./10./17. Dezember

Öffnungszeiten: die Parade startet jeweils um 14 und um 17 Uhr

Weihnachtsmärkte in den Hamburger Stadtteilen

Neben den großen Märkten in der Innenstadt gibt es zahlreiche kleinere in verschiedenen Stadtteilen - eine Auswahl.

Hafencity (Überseequartier), kleiner Markt mit neuartigem Eisparcours "Wintergolf" für Groß und Klein (für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos) und einer Weihnachtslounge, vom 21. November bis 30. Dezember, täglich 12 bis 20 Uhr, Gastronomie auslaufend, 24./25.12. geschlossen.

Fleetinsel , kleiner Markt mit vorwiegend kulinarischen Spezialitäten direkt an der Michaelisbrücke, vom 21. November bis 30. Dezember, täglich 12 bis 21 Uhr, Gastronomie auslaufend.

Gänsemarkt , gemütlicher kleiner Markt mit Weihnachtsdorf aus Lebkuchenhäuschen, Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten, vom 17. November bis 24. Dezember, täglich 10.30 bis 21 Uhr, Gastronomie bis 23 Uhr, am 24.12. nur bis 14 Uhr geöffnet.

Altona/Ottensen (Fußgängerzone vor dem Mercado), Kunsthandwerk, Kinder-Programm mit Musik-Mitmach-Theater und kulinarische Klassiker, vom 21. November bis 23. Dezember, Mo bis Mi 11 bis 21 Uhr, Do bis Sa 11 bis 22 Uhr, So 12 bis 20 Uhr.

Harburg (Rathausplatz), kleiner, aber feiner Markt mit Turmbläserinnen und Turmbläsern, die allabendlich aus den historischen Rathausfenstern zu hören sind, "Harburger Märchentanten" erzählen Geschichten aus aller Welt, vom 17. November bis 29. Dezember, Mo bis Sa 11 bis 21.30 Uhr, So 13-21.30 Uhr, 20.11. nur 17 bis 20 Uhr geöffnet, am 24./25.12. geschlossen.

Eimsbüttel (Fanny-Mendelssohn-Platz) Skandinavisches Winterdorf in der Osterstraße, vom 17. November bis 30. Dezember, Mo bis Sa 12 bis 21 Uhr, So 12 bis 20 Uhr, am 20.11. 16 bis 20 Uhr geöffnet, am 24./25./26.12. geschlossen.

Niendorf (Tibarg), Nordischer Weihnachtsmarkt mit Holzhütten und skandinavischen Riesen-Tipis, vom 24. November bis 24. Dezember.

St. Georg (Lange Reihe/Ecke Kirchenallee), Hamburgs einziger queerer Weihnachtsmarkt "Winter Pride" mit Live-Musik an den Wochenenden, vom 21. November bis 30. Dezember, Mo bis Do und So 12 bis 22 Uhr, Fr und Sa 12 bis 24 Uhr, 24./25./26.12. geschlossen.

Wandsbek (Wandsbeker Markt), der "Wandsbeker Winterzauber" bietet unter anderem eine Eisbahn aus Kunststoff, vom 4. November 2022 bis 1. Januar 2023, täglich 12 bis 22 Uhr, 24.12. und 31.12. 11 bis 14 Uhr, 25./26.12. und 01.01. 14 bis 21 Uhr.

Bergedorf (rund ums Schloss), Kunsthandwerk aus Skandinavien und Live-Musik an den Wochenenden, inmitten eines Tannenwaldes steht die "Villa Kunterbunt" für Bastel- und Spielmöglichkeiten für Kinder, vom 21. November bis 30. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am 24.12. 11 bis 13 Uhr, am 25./26.12. geschlossen.

Freilichtmuseum am Kiekeberg (Rosengarten-Ehestorf), Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, 25. bis 27. November und 9. bis 11. Dezember, jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 7 Euro, Kinder haben freien Eintritt.

