Stand: 04.01.2023 06:30 Uhr Hamburger Volksinitiative will das das Gendern verhindern

In Hamburg geht eine neue Volksinitiative an den Start. Ihr Ziel ist es, dass Gendern in Behörden und Bildungseinrichtungen zu verbieten, berichtet das "Hamburger Abendblatt". Aus Sicht der Initiatoren und Initiatorinnen von "Schluss mit der Gendersprache in Verwaltung und Bildung" geht dadurch die Verständlichkeit verloren. Außerdem glauben sie, dass eine überwältigende Mehrheit das Gendern ablehnt.

