Hamburger Volksinitiative gegen Gendern kann starten

Die Hamburger Volksinitiative gegen die Gendersprache in Verwaltung und Bildung kann starten. Der Landeswahlleiter erklärte nach Angaben der Organisatoren, dass die Vorlage rechtlich unbedenklich und formal korrekt sei. Ab kommender Woche sollen Unterschriften gesammelt werden. Mit der Volksinitiative soll der Senat aufgefordert werden, der Verwaltung und Bildungseinrichtungen vorzugeben, dass in der Kommunikation und in Veröffentlichungen die Regeln des Rats für deutsche Rechtschreibung einzuhalten sind. Wenn mindestens 10.000 Wahlberechtigte die Erklärung unterschreiben, muss sich die Bürgerschaft mit dem Anliegen befassen.

