Stand: 01.05.2022 18:50 Uhr Hamburger Volksbegehren gegen Rüstungsexporte angemeldet

Die Volksinitiative gegen Rüstungsexporte hat am Sonntag beim Senat ein Volksbegehren angemeldet. Im Herbst sollen innerhalb von drei Wochen mindestens 60.000 Unterschriften gesammelt werden. Die Initiative will ein Verbot von Transport und Umschlag von Waffen im Hamburger Hafen erreichen. Rüstungsexporte verschärfen nach Ansicht der Initiatoren und Initiatorinnen Konflikte und nutzen angeblich nur der Rüstungsindustrie. In einem ersten erfolglosen Anlauf waren im vergangenen Dezember knapp 16.500 Unterschriften gesammelt worden. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 01.05.2022 19:30

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.05.2022 | 19:30 Uhr