Stand: 26.08.2023 07:32 Uhr Hamburger Verfassungsschutz warnt vor Scientology-Drogenberatung

Der Hamburger Verfassungsschutz warnt vor einer Drogenberatung, hinter der offenbar Scientology steckt. Konkret geht es um die Initiative "Sag Nein zu Drogen, sag Ja zum Leben", die am Bergedorfer Markt am Sonnabend einen Info-Stand plant. Der Verfassungsschutz spricht von einer Tarnorganisation. Die extremistisch eingestufte Gemeinschaft will demnach über das Thema Drogen mit Menschen ins Gespräch kommen. Scientology wird vom Verfassungsschutz schon seit 1997 bundesweit beobachtet.

