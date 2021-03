Hamburger Verbraucherschutz-Pegel: Ärger über Mogelpackungen

Stand: 16.03.2021 16:27 Uhr

Über versteckte Preiserhöhungen durch veränderte Füllmengen in Lebensmittelverpackungen ärgern sich Hamburgs Verbraucher am meisten. Das ist ein Ergebnis des Verbraucherschutz-Pegels, den Justiz- und Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) am Dienstag vorgelegt hat.