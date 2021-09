Hamburger Tüddelband geht an Saša Stanišić und seinen Sohn Stand: 18.09.2021 18:08 Uhr Zum ersten Mal geht das Hamburger Tüddelband an ein Autoren-Duo: Der Schriftsteller Saša Stanišić ("Heimat") und sein sechsjähriger Sohn Nikolai haben es am Sonnabend im St. Pauli Theater verliehen bekommen.

Die beiden erhielten den Preis für Kinder- und Jugendbuchautor*innen des Harbour Front Literaturfestivals für ihr Kinderbuch "Hey, hey, hey, Taxi!". Sie hatten es zusammen während der Corona-Pandemie geschrieben. "Es ist, mit einem Wort, ein großes Glück", hieß es von der Jury dazu. Das Buch sei voller "wilder und lustiger, überraschender und inspirierender Geschichten."

"Stellvertretend für Kinder und Eltern"

Das Buch, illustriert von Katja Spitzer, "regt an, unterhält und lässt eine wunderbare Mischung aus realer und aus Phantasiewelt aufscheinen." Vater und Sohn erhielten demzufolge die Auszeichnung auch stellvertretend für alle Kinder, "die in dieser kräftezehrenden Krise durchgehalten haben, obwohl sie auf so vieles verzichten mussten; und stellvertretend für alle Eltern, die trotz der immensen Herausforderungen ihre Kinder begleitet haben - nicht nur mit Geschichten und mit Vorlesen, sondern vor allem mit Hingabe".

VIDEO: Buchpreis-Gewinner Saša Stanišić und sein erstes Kinderbuch (3 Min)

