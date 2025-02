Hamburger Triell: Hitzige Debatte zwischen Bürgermeisterkandidaten Stand: 05.02.2025 11:19 Uhr Die Kandidierenden für das Bürgermeisteramt in Hamburg, Peter Tschentscher (SPD), Katharina Fegebank (Grüne) und Dennis Thering (CDU), haben sich am Dienstagabend beim sogenannten Rathaus-Triell einen intensiven Schlagabtausch geliefert.

Auf Einladung von der "Zeit" und "Radio Hamburg" diskutierten der Erste Bürgermeister Tschentscher, die Zweite Bürgermeisterin Fegebank und CDU-Landeschef Thering in der Bucerius Law School über zentrale politische Themen.

Thering und Fegebank angriffslustig

Alle drei traten wortgewandt und themensicher auf - Fegebank und Thering zudem angriffslustig. Besonders beim Thema Mieten kam es zu heftigen Wortgefechten. Thering attackierte die bisherige Wohnungsbaupolitik: "Faktisch sind seit zwei Jahren keine Wohnungen mehr gebaut worden. Da wundert es kaum, dass die Mieten steigen. Wir als CDU wollen den Wohnturbo zünden."

Fegebank mit Vorwürfen gegen die CDU

Diese Aussage brachte Fegebank in Rage: "Wenn ich säße, würde es mich jetzt kaum auf dem Stuhl halten. Das sind nur hohle Phrasen. Die CDU blockiert selbst große Wohnungsbauprojekte." Fegebank spielte damit auf den Widerstand der CDU gegen die Großprojekte Oberbillwerder und Diekmoor an.

Tschentscher kontert Kritik an Mietpreisen

Tschentscher hingegen präsentierte sich als ruhiger Vermittler und betonte zudem: "Die Durchschnittsmiete in Hamburg ist in den letzten zehn Jahren weniger stark gestiegen als in anderen Großstädten. Das verdanken wir den 100.000 neu gebauten Wohnungen". Unüberbrückbare Differenzen zeigten sich bei der Asylpolitik: Der Vorstoß von Friedrich Merz, dem Kanzlerkandidaten der Union, zum Asylrecht sorgte auch beim Triell für tiefe Gräben.

Die Bürgerschaftswahl in Hamburg findet am 2. März statt. Bereits eine Woche vorher, am 23. Februar, wird ein neuer Bundestag gewählt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bürgerschaftswahl