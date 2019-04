Stand: 10.04.2019 13:24 Uhr

Hamburger Taxifahrer gehen auf Protest-Tour

Mehr als 200 Hamburger Taxifahrer beteiligen sich zur Stunde an einer bundesweiten Demonstration. Unter dem Motto "Unsere Taxis + unsere Jobs = deine Mobilität" protestieren sie seit dem Mittag gegen ein Papier des Bundesverkehrsministeriums, das Fahrdiensten wie Uber, Moia oder Clevershuttle den Marktzugang erleichtern soll.

Von St. Pauli bis zur SPD-Zentrale

Von der Glacischaussee, wo sich die Hamburger Fahrer am Mittag versammelten, geht es im Schritttempo via Millerntor und Ludwig-Erhard-Straße bis zu einer Kundgebung in der Kurt-Schumacher-Allee. Auch Taxifahrer aus Kiel und Bremen sind dabei.

"Der Tod des Taxigewerbes"

In erster Linie richtet sich die bundesweite Aktion an die Politik, insbesondere gegen ein Eckpunktepapier aus dem Verkehrsministerium, das einen Wegfall der Rückkehrpflicht für Mietwagen fordert. Bislang müssen Mietwagenfahrer, die nach ihrer geleisteten Fahrt keinen Anschlussauftrag haben, in ihre Zentrale zurückkommen. Künftig könnten sie unterwegs nach weiteren Fahrgästen Ausschau halten, was Fahrdiensten den Marktzugang erleichtert. "Das ist der Tod des Taxigewerbes", sagte der Vorstandschef der Taxen-Union Hamburg Hansa, Christian Brüggmann, zum Korso-Auftakt.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht in einer weiteren Liberalisierung des Fahrdienstmarktes und neuen Mobilitätsformen eine Chance vor allem für den ländlichen Raum.

MyTaxi startet Festpreis-Angebot

Unterdessen kündigte der Dienstleister MyTaxi erstmals einen Festpreis für geteilte Taxi-Fahrten in Hamburg an. Die MyTaxi-App errechne ihn aus einem Grundpreis, aus Entfernung und Fahrtdauer. Außerdem würden Faktoren wie Wartezeiten und die Wahrscheinlichkeit auf eine geteilte Fahrt einbezogen, teilte der Anbieter am Mittwoch mit. Der neue Sharing-Festpreis sei im Taxi-Gewerbe bislang einzigartig in Deutschland. Rund 1.000 Fahrer wollen ihn in Hamburg anbieten. Das neue Angebot wurde den Angaben zufolge im Auftrag von Hamburger Taxiunternehmen zusammen mit der Stadt Hamburg entwickelt, die hierfür eine Sondergenehmigung gab.

