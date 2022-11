Stand: 23.11.2022 08:24 Uhr Hamburger Tagestreff für wohnungslose Frauen wird 30 Jahre alt

Die Kemenate - der Tagestreff für wohnungslose Frauen in Eimsbüttel - wird am Mittwoch 30 Jahre alt. Die Anlaufstelle hat an fünf Tagen die Woche geöffnet und wird laut eigenen Angaben täglich von 35 Frauen aufgesucht. Jährlich sind das laut Kemenate rund 8.000 Besucherinnen. Im vergangenen Jahr zählten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tagestreffs 193 neue Frauen, in diesem Jahr sind es schon 255.

