Hamburger Tafel wird 25 Jahre alt

Die Hamburger Tafel feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Zu einer Feier im Ernst-Deutsch-Theater hat sich für heute Abend auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) angesagt. Die Hamburger Tafel ist zu einem sozialen Logistikunternehmen herangewachsen, das mehr als 20.000 Menschen versorgt. Sie sammelt überschüssige Lebensmittel im Handel und bei Herstellern ein und verteilt sie an 27 Lebensmittelausgabestellen in und um Hamburg.

Von Annemarie Dose gegründet

Videos 02:15 Hamburg Journal Spendenrückgang bei Hamburger Tafel Hamburg Journal Rund 20.000 Bedürftige sind auf die Hamburger Tafel angewiesen, doch die Spenden gehen stetig zurück. Das Problem: Durch die Digitalisierung haben Supermärkte nicht mehr so viel abzugeben.

Gegründet wurde die Tafel am 7. November 1994 von der 2016 verstorbenen Hamburgerin Annemarie Dose. Nach dem Tod ihres Mannes wollte sie sich ehrenamtlich engagieren. Ihr fiel auf, wie viele Menschen in Armut leben. Sie entwickelte sie die Idee, Lebensmittel zu retten und zu verteilen. Am Anfang fuhr sie noch mit ihrem Privatwagen zum Großmarkt und sammelte die Lebensmittel ein, die keiner mehr haben wollte.

Heute sind mehr als 100 Ehrenamtliche mit 14 Transportern unterwegs, sammeln die Lebensmittel auf ihren täglichen Touren ein und verteilen sie dann wieder an die Ausgabestellen - darunter sind Obdachlosen-Vereine, Kirchengemeinden und Beratungsstellen.

Bedürftigen bleibt Geld für andere Dinge

Diakon Uwe Loose von der Kirchengemeinde Eidelstedt ist verantwortlich für eine der zahlreichen Ausgabestellen, die die Hamburger Tafel mit Lebensmitteln beliefert. "Ohne die Tafel könnten wir unser Angebot nicht aufrechterhalten", sagt der 58-Jährige. Rund 150 Hilfsbedürftige kommen jede Woche zur Lebensmittelausgabe. "Mit dem Geld, das die Menschen so sparen, können sie sich andere Dinge leisten", berichtet der Diakon. Gerade für ältere Menschen sei die Ausgabe auch ein Ort der Begegnung und der Kommunikation.

