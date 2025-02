Stand: 28.02.2025 18:54 Uhr Hamburger Tafel öffnet neue Ausgabestelle in Barmbek-Süd

Die Hamburger Tafel hat am Freitag ihre 30. Lebensmittelausgabestelle eröffnet. Am neuen Standort in Barmbek-Süd wird sie künftig jeden Freitag bis zu 100 Bedürftige mit Lebensmitteln unterstützen. Die neue Ausgabestelle befindet sich im Sozialkaufhaus "Möbelkiste" an der Straße Dehnhaide. An den Verteilungen können bedürftige Menschen aus den umliegenden Stadtteilen teilnehmen. Für die Registrierung ist ein Einkommensnachweis erforderlich oder ein Bescheid über Rente, Bürgergeld, Wohngeld, Grundsicherung oder Asylbewerberleistungen.

