Hamburger Tafel in Nachschub-Not Stand: 15.10.2020 12:41 Uhr Die Hamburger Tafel schlägt Alarm: Derzeit reichen die Lebensmittelspenden nicht. In der Corona-Krise ist der Bedarf deutlich gestiegen, gleichzeitig werden weniger Lebensmittel abgegeben.

Vor allem Grundnahrungsmittel wie Milchprodukte, Reis, Kartoffeln und Nudeln fehlen, sagt Tafel-Sprecherin Julia Bauer. Vor der Corona-Krise konnte die Tafel ihre Lager häufig durch Großspenden füllen, wenn bei Messen, Großveranstaltungen und Straßenfesten nicht alle Lebensmittel aufgebraucht wurden. Das falle jetzt fast komplett weg, so Bauer. Auch von Kantinen und Restaurants und Kantinen komme weniger, da die Betreiber jetzt oft knapper kalkulierten, um selbst über die Runden zu kommen.

AUDIO: Hamburger Tafel braucht Lebensmittelspenden (1 Min)

Zahl der Bedürftigen ist gestiegen

Gleichzeitig ist die Zahl der Bedürftigen in allen Hamburger Stadtteilen während der Corona-Krise um 20 bis 30 Prozent gestiegen. Die Tafel beliefert 27 Ausgabestellen und rund 70 soziale Einrichtungen im ganzen Stadtgebiet.

Appell an Hersteller und Großmärkte

Seit einigen Wochen dürfen Kreuzfahrtschiffe ihre überschüssigen Lebensmittel an die Tafeln spenden - da bisher aber kaum Schiffe unterwegs sind, bringt das bisher wenig. Julia Bauer appelliert besonders an Hersteller und Großmärkte: Die Tafel sei logistisch so gut aufgestellt, dass sie jederzeit auch größere Mengen übrig gebliebene Lebensmittel oder Rest-Produktionen übernehmen könne.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.10.2020 | 13:00 Uhr