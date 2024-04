Hamburger Tafel hat Sammelaktion in Einkaufszentren gestartet Stand: 06.04.2024 18:10 Uhr Die Hamburger Tafel hat Spenden in sechs Hamburger Einkaufszentren gesammelt. Die Aktion startete am Sonnabend um 11 Uhr und endete um 18 Uhr.

Bis Oktober findet die Sammelaktion regelmäßig an jedem ersten Sonnabend im Monat statt. Und zwar im Alstertal-Einkaufszentrum, im Billstedt Center, der Europa Passage, dem Elbe Einkaufszentrum, der Hamburger Meile und dem Phoenix-Center in Harburg. Dort können Hamburgerinnen und Hamburger Lebensmittel für bedürftige Menschen spenden. Gebraucht wird alles, was haltbar ist - also zum Beispiel Nudeln, Reis, Konserven, H-Milch aber auch Hygieneartikel.

AUDIO: Hamburger Tafel: Spenden-Sammelaktion in sechs Einkaufszentren (1 Min) Hamburger Tafel: Spenden-Sammelaktion in sechs Einkaufszentren (1 Min)

Tafel versorgt rund 40.000 Menschen mit Lebensmitteln

30 Jahre alt wird die Hamburger Tafel in diesem Jahr. Rund 40.000 Menschen versorgen sich mittlerweile regelmäßig mit Lebensmitteln in einer der mehr als 30 Tafel-Ausgabestellen in der Stadt. Während die Zahl der Bedürftigen steigt, werden die Spenden immer weniger. Deshalb geht die Hamburger Tafel in ihrem Jubiläumsjahr mit der Sammelaktion in den Einkaufszentren neue Wege. Und die Shopping Center unterstützen die Tafel auch mit weiteren Aktionen. Ihr Motto dafür: "Gemeinsam füreinander handeln".

