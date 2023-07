Stand: 05.07.2023 06:22 Uhr Hamburger Tafel beklagt rückläufige Spenden

Die Hamburger Tafel hat schon seit Monaten zu kämpfen und startet deshalb erneut einen Hilferuf. An einigen Standorten bräuchen doppelt so viele Menschen Lebensmittel, so die Tafel im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gleichzeitig hätten sich die Spenden halbiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.07.2023 | 06:00 Uhr