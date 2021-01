Hamburger Tafel: Mehr Bedürftige, weniger Spenden Stand: 26.01.2021 07:29 Uhr Mehr Menschen als noch vor einem Jahr sind auf Lebensmittel der Hamburger Tafel angewiesen. Gleichzeitig bleiben Spenden von Hotels, Restaurants und Messen wegen Corona aus.

Zumeist sind Lebensmittel-Hersteller für die ausbleibenden Spenden eingesprungen. Noch könnten aber alle, die sich an eine der knapp 30 Ausgabestellen wenden, mit Lebensmitteln versorgt werden, versicherte Julia Bauer, die Sprecherin der Hamburger Tafel. Man tue alles dafür, dass es so bleibe.

Tägliche Corona-Tests - mehr Kosten

Sorge bereiteten dem Verein jedoch die Kosten für Masken und Desinfektionsmittel sowie für Corona-Schnelltests. Seit Anfang des Jahres werden die Ehrenamtlichen vor ihrem Einsatz in den Ausgabestellen und im Lebensmittellager in Wandsbek täglich getestet. Das dafür bestimmte Budget reiche noch bis Mitte Februar, danach müsse man weiter sehen, so Bauer.

Bis zu 30 Prozent mehr Bedürftige

Seit Herbst kommen deutlich mehr Menschen zu den Ausgabestellen der Tafeln. Bauer schätzt den Zulauf auf etwa 15 bis 30 Prozent, je nach Stadtteil. Es seien vor allem Minijobber und Minijobberinnen dazu gekommen, also Menschen, die sich vor Corona mit Putzjobs oder anderen Hilfsarbeiten Geld dazu verdient hatten.

Die Hamburger Tafel versorgt laut Bauer täglich bis zu 30.000 Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln.

