Hamburger Sturmflut: 60 Jahre voraus - Land unter? Stand: 14.02.2022 16:24 Uhr Hamburg 1962: Die Flutkatastrophe hat dafür gesorgt, dass neue Deiche gebaut wurden, dass Flutschutz ein Dauerthema wurde und noch immer ist. Aber wie lange reicht das noch?

Vor ein paar Jahren hat die Umweltbehörde zusammen mit der Stadtentwicklungsbehörde ihr Quartier auf der Elbinsel Wilhelmsburg bezogen. Das Büro in einem der oberen Stockwerke ist sturmflutsicher, aber um das Haus herum war 1962 eine Wasserwüste. Staatsrat Michael Pollmann glaubt, Hamburg habe aus der Sturmflut vor 60 Jahren seine Lehren gezogen: "Es ist ja häufig bedauerlich, dass man feststellt, es bedarf erst so eines katastrophalen Ereignisses, dass dann tatsächlich die nötige Vorsorge getroffen wird. Wir erleben gerade in der Corona-Pandemie, wie schwierig es ist, Vorsorge sozusagen im Vorhinein geltend zu machen. Aber der Schock von 1962 wirkt nach!" Und zwar bis heute: Jedes Jahr gibt Hamburg insgesamt zwischen 20 und 30 Millionen Euro für den Hochwasserschutz aus. "Davon sind ungefähr sechs Millionen Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Rest sind halt Investitionsmaßnahmen", sagt Pollmann. "Man muss davon ausgehen, dass wird in Zukunft tendenziell immer teurer, weil jede zukünftige Deicherhöhung natürlich auch baulich komplexer und herausfordernder wird."

Sturmfluten sind im langjährigen Vergleich nicht unbedingt häufiger geworden. Aber sie verhalten sich anders in der Elbe, nicht zuletzt wegen der zahlreichen Vertiefungen des Flusses, sagt Pollmann. Die menschlichen Eingriffe hätten sich etwa darauf ausgewirkt, dass sich der Tidehub vergößert habe und damit auch das auflaufende mittlere Hochwasser und wiederum auch das Sturmflut-Niveau ein bisschen angestiegen seien. "Im Planfeststellungsverfahren zur jetzt abgeschlossenen Elbvertiefung war die Prognose, dass es ein, zwei Zentimeter höher auflaufendes Hochwasser bedeuten könnte. Das ist in der Tat schwer abzugrenzen von anderen Effekten wie zum Beispiel dem Meeresspiegelanstieg und den höheren Windgeschwindigkeiten, die gegebenenfalls auch für ein höheres Auflaufen von Sturmfluten sorgen. In jedem Fall sind die menschlichen Eingriffe in der Elbe natürlich auch einen Teil der Problematik", erklärt der Staatsrat.

Deiche sollen erhöht werden

Gerade erst hat Hamburg ein neues Deichbauprogramm gestartet, überall an der Elbe sollen Deiche und Hochwasserschutzanlagen noch einmal um 80 Zentimeter höher werden. Eine Konsequenz, die die Stadt aus dem steigenden Meeresspiegel zieht. "In unseren Planungen richten wir uns danach aus, was nach derzeitiger Prognose passieren könnte, wenn der Worst Case eintritt. Das heißt, wenn weltweit zu wenig für den Klimaschutz gemacht wird und dann die pessimistischen Vorhersagen zu den Auswirkungen auf den Meeresspiegelanstieg eintreffen würden", sagt Michael Pollmann. Man habe ja auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass eine Prognose die andere überholt - man wisse also nicht, ob es vielleicht noch schlimmer komme. "Das sind aber Langzeit-Effekte, von denen wir sagen können, sie werden Hamburg mit Sicherheit erst nach 2050 treffen. Und bis dahin sind wir mit unserem jetzigen Deich-Erhöhungsprogramm sehr gut aufgestellt."

Der Elbe mehr Raum geben?

Eine Möglichkeit, die immer wieder mal diskutiert wird, ist, die Deiche zurückzuverlegen, um so der Elbe bei Fluten mehr Raum zu geben. Doch das bringe unter dem Strich nur wenige Zentimeter, damit die Hochwasser nicht mehr ganz so hoch auflaufe, sagt Pollmann. "Das will ich nicht geringschätzen, aber das wird uns keine Lösung des großen Sturmflut-Risikos bieten und das wird uns keine zukünftigen Deicherhöhungen ersparen. Vor allem, weil man, um jetzt wirksam das höhere Auflaufen von Sturmfluten zu vermeiden, tatsächlich so große Flächen anbieten müsste, in denen sich das Wasser verteilen kann, dass das einfach nach Lage der Dinge gegenwärtig weder politisch noch auch tatsächlich durchsetzbar erscheint." Es führe kein Weg an weiteren Deicherhöhungen vorbei, sagt der Staatsrat.

Benötigt Hamburg ein Sperrwerk?

Überall da, wo in tief liegenden Gebieten neu gebaut wird, plant die Stadt schon mit steigenden Wasserständen. In der Hafencity etwa musste erst aufgeschüttet werden, bevor dort Häuser errichtet werden konnten. Ähnlich ist das jetzt auf dem kleinen Grasbrook geplant, ein Stadtteil als eine Art Warft. Was aber, wenn Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel mehr als einen Meter gestiegen ist? Hilft dann nur noch ein Sperrwerk in der Elbmündung, wie es das in den Niederlanden schon an einigen Stellen gibt? "Ich glaube, dann wird es eine Diskussion zwischen Bund und allen Küstenländern geben müssen, zu gucken: Was ist die sicherste und die effizienteste Lösung?", sagt Pollmann. Er sehe im Moment noch keine Diskussion über ein Sperrwerk, will sie aber auch nicht für alle Zukunft ausschließen.

