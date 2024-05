Stand: 11.05.2024 13:00 Uhr Hamburger Stromnetz soll massiv ausgebaut werden

Stromnetz Hamburg geht davon aus, dass der Stromverbrauch in der Stadt weiter steigen wird. Deshalb will der Betreiber das Netz massiv um- und ausbauen und mehrere Milliarden Euro dafür investieren. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, plant Stromnetz Hamburg in den kommenden zehn Jahren Ausgaben von rund fünf Milliarden Euro. Durch den immer höheren Stromverbrauch steigt auch die Stromlast, also die Leistung, die durch das Netz geführt wird. Laut einer Studie bis 2045 auf mehr als das Doppelte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.05.2024 | 13:00 Uhr