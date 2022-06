Hamburger Stiftungstage: Wer macht was? Stand: 16.06.2022 08:04 Uhr Es gibt sie in allen Hamburger Stadtteilen und ohne sie gäbe es viel weniger Angebote im Bereich Bildung, Förderung und Kultur. 1.450 Stiftungen gibt es in in der Stadt - das ist deutschlandweit Rekord. Von ihnen stellen nun 100 ihre Arbeit bei den Stiftungstagen vor.

Nirgends in Deutschland gibt es so viele Stiftungen wie in Hamburg. Was aber tun die alle? Gemeinsamer Nenner der 1.450 Hamburger Stiftungen ist: Gutes tun. Was das genau im einzelnen heißt, und was die Hamburger und Hamburgerinnen davon haben, kann man vom 15. bis zum 21. Juni erfahren. Dann stellen 100 Stiftungen ihre Arbeit vor.

Schwerpunkt der Stiftungstage: Zusammenhalt fördern

Woher bekommt die Hamburger Tafel eigentlich das Essen? Was sind das für Menschen, die in ihrer Freizeit das Essen ausfahren? Am 16. Juni lädt die Tafel zu einem Besuch ein. Und: Was tun gegen die Altersarmut? Wie den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern? Nur drei von den vielen Veranstaltungen der Stiftungstage.

Events finden digital oder analog statt

Dazu gibt es Konzerte, Kunstausstellungen, Mitmachaktionen, Lesungen für Kinder, Diskussionsveranstaltungen über aktuelle politische Themen und auch Partys. Die größte gibt es am Sonnabend ab 11 Uhr auf der Freilichtbühne bei Planten un Blomen: Bis in den späten Abend wird es dann ein abwechslungsreiches Programm geben - umsonst und draußen. Dazu gibt ein großes digitales Angebot im Netz mit Videos und Podcasts.

Auf der Webseite der Hamburger Stiftungstage gibt es einen Überblick über das Programm. Dort gibt es auch Infos dazu, welche Stiftungen teilnehmen, wo die Veranstaltungen stattfinden, was sie gegebenenfalls kosten und ob man sich anmelden muss.

