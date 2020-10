Hamburger Stadtreinigung beseitigt 20.000 Tonnen Laub Stand: 29.10.2020 14:03 Uhr Mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburger Stadtreinigung sind im Einsatz, um bis zu 20.000 Tonnen Laub von den Straßen, Wegen und aus Wasserläufen zu entfernen.

Wie die Stadtreinigung erklärte, würde die Laubmenge rund 400.000 Standard-Mülltonnen füllen, die aneinandergereiht von Hamburg bis nach Osnabrück reichten. Die Stadtreinigung ist zuständig für rund 7.800 Kilometer Fahrbahnen und rund 3.230 Kilometer Fußwege. Eingesetzt werden 40 Gehweg-Kehrmaschinen, vier mittelgroße Kehrmaschinen, 38 große Kehrmaschinen mit Saugrüssel, zwölf Spezial-Container mit Saugrüsseln sowie 93 Kleinlaster. Hinzu kommen acht separate Sauggeräte als Lkw-Anhänger.

VIDEO: Hamburger Stadtreinigung beseitigt Laub (1 Min)

Vor allem auf Gehwegen werden rund 230 Elektro-Blasgeräte sowie 95 Blasgeräte mit geräuschreduziertem Kraftstoffmotor benutzt. Anwohner, die für ihren Gehweg keine Gebühren zahlen, müssen selbst zur Harke greifen. Für Anlieger und Gartenbesitzer gibt es die grüne Biotonne mit 14-täglicher Leerung. Auf den Recyclinghöfen ist die Anlieferung von bis zu einem Kubikmeter Laub gebührenfrei. Weitere Kubikmeter kosten jeweils einen Euro.

Anliegerinnen und Anlieger, die Laub am Straßenrand oder in Rinnsteinen ablagern, handeln ordnungswidrig, so die Stadtreinigung. Dies könne mit einer Verwarnung (ab 30 Euro) oder Bußgeld (ab 60 Euro) geahndet werden.

