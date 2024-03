Stand: 13.03.2024 06:56 Uhr Hamburger Sportvereine: Nur rund ein Drittel der Mitglieder weiblich

Nur jedes dritte Mitglied in Hamburgs Sportvereinen ist weiblich. Hauptgrund dafür, dass in den Sportvereinen der Stadt viel mehr Männer aktiv sind, ist laut einer repräsentativen Umfrage des Hamburger Sportbunds das gesellschaftliche Rollenbild der Frau. Demnach kümmern sich Frauen nach wie vor stärker um Familie und Kinder als Männer. Deshalb fehle ihnen schlicht die Zeit in einem Sportverein aktiv zu sein. Auch bei den Sport-Funktionären und Trainern sind Männer deutlich in der Überzahl.

