Stand: 05.07.2023 12:44 Uhr Hamburger Spendenparlament verteilt 600.000 Euro

Das Hamburger Spendenparlament fördert 30 Projekte mit insgesamt 600.000 Euro. So viel Geld ist laut dem ehrenamtlichen Parlament noch nie in einer Sitzung verteilt worden. Das zeige, dass es eine steigende Bedürftigkeit in Hamburg gebe. Gefördert werden unter anderem Projekte zur Integration von Geflüchteten und für benachteiligte Kinder. Seit 1996 hat das Hamburger Spendenparlament mehr als 1.550 Projekte mit rund 16 Millionen Euro unterstützt.

