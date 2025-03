Hamburger Sparkasse verzeichnet steigende Zahl an Kunden Die Hamburger Sparkasse hat vergangenes Jahr Kundinnen und Kunden dazugewonnen. Allein bei den Girokonten sind es 45.000 mehr. Die Jahresbilanz der Haspa zeigt auch: Die Kundeninnen und Kunden nehmen wieder mehr Kredite auf.

Rein in die Schulden - das muss kein schlechtes Zeichen sein. Die Hamburgerinnen und Hamburger sind wieder mutiger, in die Zukunft zu investieren. Um 25 Prozent schnellte die Summe neuer Kredite hoch auf 5,3 Milliarden Euro. Fast gleich stark, um 20 Prozent, stieg die private Baufinanzierung an. Der Traum vom Eigenheim kommt wieder auf.

Geldanlagen und Gold im Aufschwung

Auch bei der Geldanlage meldet die Haspa einen Aufschwung. 160.000 Sparpläne mit Wertpapieren gibt es jetzt ein Plus von 10 Prozent. Ebenso beim Gold, das im Wert von 125 Millionen Euro über den Sparkassen-Tresen ging. Haspa-Chef Harald Vogelsang freut sich auch über 45.000 neue Joker-Girokonten: "Wir betreuen jetzt mehr als 770.000 Konten – ein neuer Rekord."

Haspa kann Gewinn leicht steigern

Deutschlands größte Sparkasse konnte letztes Jahr ihren Gewinn leicht auf 125 Millionen Euro steigern - im Jahr zuvor waren es 115 Millionen. Insgesamt betreut die Haspa mehr als eine Million private Konten. Mehr als 800.000 Kundinnen und Kunden nutzen regelmäßig das Online-Banking, ein Plus von 40.000 gegenüber dem Vorjahr.

Aktuell 100 Nachbarschafts-Filialen

Die Zahl der sogenannten Nachbarschafts-Filialen steht bei 100. Die Größte wurde im neuen Hauptsitz im Deutschlandhaus am Gänsemarkt eröffnet. Und die wohl wichtigste Botschaft an die Kunden: Die Haspa wird dieses Jahr die Konto- und Schließfachgebühren stabil halten.