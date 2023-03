Hamburger Sparkasse: Jahresgewinn mehr als verdoppelt Stand: 16.03.2023 15:35 Uhr Die Hamburger Sparkasse (Haspa) ist vergangenes Jahr leicht gewachsen. Deutschlands größte Sparkasse zählt nun 1,5 Millionen Kundinnen und Kunden. Und sie erzielte einen Gewinn von 45 Millionen Euro.

Damit hat die Haspa im Geschäftsjahr 2022 ihr Ergebnis mehr als verdoppelt. Nach Abzug der Steuern stieg es auf 45 Millionen Euro, 2021 waren es noch 20 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Doch richtig zufrieden ist die Haspa damit nicht. Vorstandssprecher Harald Vogelsang wörtlich: "Auf Dauer müssen wir unser Ergebnis noch deutlich steigern. Nur so können wir das Wachstum der Metropolregion und die Transformation für eine nachhaltige Zukunft begleiten."

Hamburger legen wieder mehr Geld an

Erfreut ist Vogelsang aber darüber, dass die Zeit der Strafzinsen auf große Guthaben vorbei ist. Nach der Corona-Pandemie legen die Haspa-Kundinnen und -Kunden wieder mehr Geld auf die hohe Kante. Um fünf Prozent stiegen die Einlagen auf 39 Milliarden Euro. Fast genauso viel Geld haben die Kundinnen und Kunden als Kredite aufgenommen. Hier spürt die Hamburger Sparkasse aber eine Zurückhaltung aufgrund der hohen Inflation.

Kreditausfälle deutlich unter den Befürchtungen

Die Kreditausfälle blieben 2022 mit 26 Millionen Euro trotz Corona und russischem Angriffskrieg deutlich hinter den Befürchtungen zurück. Vorsorglich waren 60 Millionen eingeplant worden. "Wir hatten mit einer deutlichen Zunahme an Insolvenzen gerechnet." Dass diese weitestgehend ausgeblieben sind, zeige, "wie robust die Hamburger Wirtschaft bislang aufgestellt ist", so Vogelsang.

Haspa freut sich über Kundenzuwachs

Erfreulich ist ebenso der Zuwachs an Kundinnen und Kunden: Die Haspa gewann 25.000 Privat-Girokonten hinzu, 15.000 davon eröffneten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die Zahl der Fillialen sank leicht auf 105.

