Hamburger Sommerdom startet Ticketreservierung Stand: 23.07.2021 13:34 Uhr Die Online-Ticketreservierung für den Sommerdom hat am Freitag begonnen. Der Besuch des Sommerdoms ab 30. Juli ist nur mit Reservierung und unter weiteren Auflagen möglich.

Am Freitag in einer Woche beginnt nach rund anderthalb Jahren Zwangspause wieder der Dom in Hamburg - während gleichzeitig die Corona-Zahlen steigen. Neben dem Profifußball ist der Sommerdom die erste Großveranstaltung in Hamburg seit Monaten. Um ihn zu ermöglichen wurde ein strenges Hygienekonzept ausgearbeitet: Maximal 9.500 Menschen dürfen gleichzeitig aufs Heiligengeistfeld - mit Impfnachweis, negativem Testergebnis oder von Corona genesen.

Es gibt ein Einbahnstraßensystem, Leitlinien für Warteschlangen und auf dem Gelände gilt Maskenpflicht. Überall, wo es in die Buden reingeht und enger wird, zum Beispiel zum Essen oder bei den typischen Spielautomaten mit Greifarm, wird das Dom-Ticket noch einmal extra eingescannt. Für die Kontaktverfolgung, falls es einen Corona-Fall geben sollte.

Fragen und Antworten zum Dombesuch Der Hamburger Sommerdom startet mit einem strengen Hygienekonzept.

Zeitfenster von drei Stunden sind buchbar

Die Online-Reservierung ist kostenlos und gilt für ein Zeitfenster von drei Stunden. Pro Anmeldung können maximal fünf Namen angegeben werden. Sören Lemke vom Dom-Referat sagte NDR 90,3, dass das Hygienekonzept im Laufe der vier Wochen überprüft und gegebenenfalls angepasst werde.

Maskenpflicht und Testpflicht

Alle ab 14 Jahren müssen auf dem Sommerdom eine medizinische Maske tragen. Für Kinder von 7 bis 13 Jahren reiche eine Alltagsmaske, unter 7 Jahren sei keine Maske nötig, sagte Lemke. Für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene ist ein negativer Corona-Schnelltest nötig, der höchstens 48 Stunden alt sein darf oder ein Impf- oder Genesenennachweis. Die Gastronomie auf dem Dom darf Alkohol ausschenken, aber nur an Gäste mit einem festen Sitzplatz. Die Besucherinnen und Besucher in den Buden und Zelten müssen noch einmal extra mit ihrem Ticket einchecken und am Ende auschecken.

