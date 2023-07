Hamburger Sommerdom 2023 startet am Freitag Stand: 19.07.2023 15:01 Uhr Riesenrad, Zuckerwatte und Autoscooter: Am Freitag, den 21. Juli, startet der diesjährige Hamburger Sommerdom. Besucherinnen und Besucher können sich vor allem auf zwei neue Fahrgeschäfte und ein richtiges Familien-Event freuen.

"Heidi the Coaster" heißt eines der neuen Karussells - und vor dem wird Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) den Sommerdom am Freitagnachmittag eröffnen. Das Fahrgeschäft ist für die ganze Familie geeignet, es erinnert an die "Wilde Maus", hat aber drehbare Gondeln. Die fahren mit knapp 60 km/h Abfahrten runter und durch Schrägkurven im 30 Grad-Winkel.

Laufgeschäft auf vier Etagen und fünf Ebenen

Auch neu ist "Mike's Pitstop" - eines der größten Laufgeschäfte Deutschlands. Auf vier Etagen und fünf Ebenen müssen unter anderem verschiedenen Hindernisse überwunden werden, wobei die Böden wackeln oder vibrieren. Runter geht es dann auf einer XXL-Doppelspiralrutsche.

Und für alle, die die Höhe lieben und den Adrenalinkick suchen, ist ein weiteres Fahrgeschäft ein Highlight in diesem Jahr: der "Sky Fall". Aus 80 Metern Höhe geht's in den freien Fall.

Preise der Schausteller bleiben konstant

Die Schaustellerinnen und Schausteller haben die Preise nicht angehoben, sie sind konstant geblieben. Zusätzlich findet jeden Mittwoch traditionell der Familientag statt - da gelten sowohl bei den Fahrgeschäften als auch beim Essen ermäßigte Preise. Rabatte von bis zu 30 Prozent seien möglich, so Sören Lemke vom Dom-Referat.

Erstmalig "Dom-Sommerspiele"

Am 10. August werden erstmals die sogenannten Dom-Sommerspiele ausgetragen. Kinder ab acht Jahren können sich anmelden und beim Entenangeln und Dosenwerfen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und Preise gewinnen. Generell werden beim Sommerdom 20 Fahrgeschäfte für Kinder geboten, darunter etwa die "Wilde Maus", zwei Wildwasserbahnen und ein "Mini Scooter".

Feuerwerk an drei Freitagen

Beim Sommerdom finden drei Feuerwerke statt. Am Eröffnungs-Freitag (21. Juli), am 4. August und am letzten Sommerdom-Freitag (18. August) - jeweils um 22.30 Uhr. Montag bis Donnerstag ist der Sommerdom von 15 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags von 14 bis 23 Uhr und am Freitag und Sonnabend von 15 bis 0.30 Uhr.

