Hamburger Senat schließt HHLA-Verkauf an Privatinvestor aus Stand: 06.09.2023 17:14 Uhr Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne will den Hafenbetreiber Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) übernehmen. Für den Senat ist das keine Option.

In einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" sagte Kühne, er habe bereits zwei erfolglose Anläufe beim Senat dazu gemacht. Nun will er möglicherweise nachlegen. Es gehe ihm nicht um Rendite, sondern darum, der Stadt zu helfen, sagte Kühne in dem Interview.

Wahl-Schweizer mit zahlreichen Beteiligungen

Der 86-Jährige besitzt neben dem Logistikkonzern Kühne + Nagel bereits 30 Prozent an der Reederei Hapag-Lloyd und 15 Prozent am Lufthansa-Konzern. Diese Beteiligungen haben dem Wahl-Schweizer in den vergangenen Jahren mehrere Milliarden Euro an Dividende eingebracht.

Kühne kritisiert Stadt

Die HHLA wird an der Börse aktuell mit weniger als einer Milliarde Euro bewertet. Zwei Drittel der Anteile gehören der Stadt Hamburg. Und an der übt Kühne scharfe Kritik. Es sei ein Fehler gewesen, die HHLA nur zu einem kleinen Teil zu privatisieren, der Hafen verkümmere dadurch.

AUDIO: "Hamburg Heute": Kühne will Hamburger Hafenbetreiber HHLA übernehmen (14 Min) "Hamburg Heute": Kühne will Hamburger Hafenbetreiber HHLA übernehmen (14 Min)

HHLA in Privatbesitz kommt für Senat nicht infrage

Dem HHLA-Vorstand liege kein Angebot von Kühne vor, sagte eine Unternehmenssprecherin. Von der rot-grünen Regierung heißt es: "Der Senat beabsichtigt nicht, die Mehrheit der HHLA an Investoren zur Verfolgung privater Geschäftsinteressen zu verkaufen", so Senatssprecher Marcel Schweitzer auf Nachfrage von NDR 90,3. Zudem sehe der Senat davon ab, die politischen Einschätzungen von Herrn Kühne zu kommentieren.

Politiker mehrerer Parteien gegen Kühnes Pläne

Ziemlich verschnupft gaben sich Vertreterinnen und Vertreter von SPD und Grünen: Hamburg sei kein Selbstbedienungsladen für in der Schweiz ansässige Milliardäre, sagte Miriam Putz von den Grünen. SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf meinte, es werde keinen Ausverkauf der HHLA geben. Bei X, dem ehemaligen Twitter, schrieb er: Wo bleibt eigentlich (unter anderem) die Oper? Eine Anspielung auf frühere Ankündigungungen Kühnes. Deutlich gegen einen Verkauf der HHLA stellte sich auch die Linke. Deren hafenpolitischer Sprecher Norbert Hackbusch sagte, Kühne solle lieber ordentlich Steuern zahlen. Der hafenpolitische Sprecher der AfD, Krzysztof Walczak, sieht eine Mehrheitsbeteiligung Kühnes an der HHLA ebenfalls kritisch. Er befürwortet allerdings eine größere Minderheitsbeteiligung.

Verständnis von der FDP

Nur die FDP zeigte Verständnis für das Ansinnen Kühnes. Die Bürgerschaftsabgeordnete Anna von Treuenfels sagte, Kühne habe recht, der Hafen stecke in einer Krise. Und der Senat solle die Chance ergreifen und mit dem Logistikunternehmer über denkbare Rahmenbedingungen für einen HHLA-Einstieg sprechen. Götz Wiese von der CDU meinte, man müsse nicht jedem Vorschlag Kühnes folgen, aber dessen Weckruf zum Hamburger Hafen dürfe nicht ungehört verhallen.

