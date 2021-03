Hamburger Senat ist an Öffnungsschritten interessiert Stand: 02.03.2021 14:55 Uhr

Große Sorge bereite die rasche Ausbreitung der Virus-Mutationen. Binnen einer Woche stiegen die amtlich bestätigten Mutations-Fälle von 13 auf 90. Hinzu kommen knapp 850 Verdachtsfälle. "Wir müssen damit rechnen, dass zusätzlich zu diesen 90 bereits amtlich bestätigten Mutationsfällen eben noch sehr, sehr viele hinzukommen", erklärte Senatssprecher Marcel Schweitzer.

Blick auf Ministerpräsidentenrunde am Mittwoch

Hamburg sei mit Blick auf die morgige Ministerpräsidentenrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an weiteren Öffnungsschritten interessiert. Diese müssten aber mit weiteren Schutzmaßnahmen einhergehen. "Wir brauchen noch ein bisschen Geduld und Vertrauen in die Maßnahmen. Wir können nicht auf den letzten Metern das verspielen, was wir uns in den letzten Monaten hart erarbeitet haben", sagte Schweitzer.

Öffnungen nur mit Schnellteststrategie

Mit Spannung erwarte man deshalb bei den Gesprächen am Mittwoch nähere Ausführungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu den angekündigten kostenlosen Schnelltests. Hamburg sei für eine Teststrategie "im Grunde gut aufgestellt". Zudem habe der Senat Gespräche aufgenommen, um gegebenenfalls eigene Schnelltests zu beschaffen. "Denn wir brauchen sehr, sehr viele, um Öffnungen vornehmen zu können", fügte Schweitzer hinzu.

