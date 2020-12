Hamburger Senat berät über Verschärfung der Corona-Regeln Stand: 10.12.2020 07:25 Uhr Deutschland diskutiert über einen harten Lockdown - in Hamburg hält sich der Senat aber noch bedeckt. Bis zum Wochenende wird aber auch hier eine Entscheidung fallen: Denn vermutlich am Sonntag gibt es den nächsten Corona-Gipfel der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel.

Die Frage ist nicht mehr, ob es auch in Hamburg weitere Einschnitte geben wird - sondern nur: Wie hart werden sie? Und ab wann werden sie gelten? Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sprach am Mittwochabend im Hamburg Journal des NDR Fernsehens von der Zeit nach Weihnachten - und noch vor Silvester: "Ich glaube schon, dass wir nach Weihnachten zu schärferen Maßnahmen kommen werden." Die Wissenschaft habe klare Empfehlungen gegeben - und man habe sich bislang auch an der Wissenschaft orientiert.

"Wir müssen da jetzt auf jeden Fall noch was tun"

Eine Lockerung der Corona-Regeln auch über den Jahreswechsel, so wie es ursprünglich geplant war, hält sie wegen steigender Infektionszahlen für unwahrscheinlich. Man sei im Senat dabei, das zu besprechen und werde in den nächsten Tagen zu Entscheidungen kommen. "Wir haben keine Trendwende erreicht durch diesen leichten Lockdown", sagte Fegebank, die hohen Corona-Zahlen seien besorgniserregend. "Wir müssen da jetzt auf jeden Fall noch was tun."

AUDIO: Werden Corona-Regeln in Hamburg verschärft? (1 Min)

Verschärfungen schon vor Weihnachten?

Am Mittwochabend hatte Schleswig-Holstein einen harten Lockdown spätestens ab Weihnachten angekündigt. Aus dem Hamburger Senat und den Behörden ist zu hören, dass es in Hamburg sogar Überlegungen gibt, schon vor Weihnachten die Regeln deutlich zu verschärfen. Viel dürfte davon abhängen, wie sich die Corona-Zahlen bis Ende der Woche in Hamburg entwickeln.

Merkels Appell im Bundestag

Am Mittwochmorgen hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für einen schärferen Kurs in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Angesichts der hohen Fallzahlen müsse man die Kontakte reduzieren, sagte sie im Bundestag. Die steigende Zahl der Corona-Todesfälle sei nicht akzeptabel. "Und weil die Zahlen so sind, wie sie sind, müssen wir etwas tun, und zwar Bund und Länder gemeinsam."

