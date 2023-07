Stand: 08.07.2023 06:36 Uhr Hamburger SV spielt 3:3 im Test gegen Viktoria Pilsen

Der Hamburger SV hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zwei Führungen verspielt und ein Unentschieden geholt. Die Hanseaten kamen gegen den tschechischen Erstligisten FC Viktoria Pilsen am Freitagabend im Rahmen des Trainingslagers in Kitzbühel nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus. Für den HSV erzielten Robert Glatzel per Strafstoß (31. Minute), Levin Öztunali (34.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (56.) die Tore.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.07.2023 | 07:00 Uhr