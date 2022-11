Stand: 03.11.2022 19:42 Uhr Hamburger SPD trifft sich zu außerordentlichem Parteitag

Die Hamburger SPD trifft sich am Freitag zu einem außerordentlichen Parteitag. Für das als "Arbeitsparteitag" bezeichnete Treffen in Wilhelmsburg liegen mehr als 100 Anträge zur Abstimmung vor. Darunter sind auch mehrere, die mehr Solidarität mit den Menschen im Iran fordern. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird über die Pläne für Hamburg in den kommenden Jahren sprechen. Der Parteitag soll am Sonnabend fortgesetzt werden.

