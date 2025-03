Stand: 10.03.2025 13:59 Uhr Hamburger SPD sondiert nach Grünen auch mit der CDU

Nach ihrem Sieg bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die SPD am Montag mit der CDU ein Sondierungsgespräch geführt. Es habe gut zwei Stunden gedauert und sei "erfreulich vertraulich" verlaufen, hieß es im Anschluss aus dem Kurt-Schumacher-Haus. Zum Inhalt des Gesprächs haben sich Parteisprecher bislang nicht geäußert. Am Freitag waren die Grünen zu einem ersten Gespräch in der SPD-Zentrale, ein zweites Treffen soll voraussichtlich in der kommenden Woche stattfinden. Die SPD hatte die Bürgerschaftswahl mit 33,5 Prozent gewonnen, die CDU hatte mit 19,8 Prozent die Grünen (18,5 Prozent) als zweitstärkste Kraft abgelöst.

