Stand: 20.06.2023 18:27 Uhr Hamburger SEK rückt wegen Amokalarm an Schule aus

Ein 13-jähriger Junge hat in Norderstedt einen Poilzeieinsatz ausgelöst, an dem auch das Hamburger Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt war. Er hatte laut Polizei in der Gemeinschaftschule Friedrichsgabe in der Moorbekstraße mit einem Amoklauf gedroht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Das Gebäude wurde geräumt und durchsucht - ohne Ergebnis. Gegen den 13-Jährigen läuft jetzt ein Strafverfahren.

