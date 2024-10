Hamburger Reeperbahn: Zwei Verletzte nach Treppensturz

Stand: 05.10.2024 17:30 Uhr

Bei einem Treppensturz am S-Bahnhof Reeperbahn sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Sonnabend mitteilte, liegt ein Mann auf der Intensivstation.