Stand: 17.05.2025 07:05 Uhr Hamburger Reederei Hapag-Lloyd will Kosten deutlich senken

Konzernchef Rolf Habben Jansen spricht in der "Süddeutschen Zeitung" von Einsparungen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Die Großreederei Hapag-Lloyd wolle etwa Leercontainer effizienter zurück nach Asien transportieren. Außerdem will das Unternehmen bei den Terminal-Gebühren in den Häfen deutlich sparen. Einen Personal-Abbau plant die Hamburger Reederei aber offenbar nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.05.2025 | 07:00 Uhr