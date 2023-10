Hamburger Polizei zeigt wegen der Freitagsgebete viel Präsenz Stand: 20.10.2023 16:07 Uhr Vor allem anlässlich des Freitagsgebets und des andauernden Nahostkonflikts ist die Hamburger Polizei auch am Freitag wieder in Alarmbereitschaft. Die Beamtinnen und Beamten sollen vor allem auch jüdische Einrichtungen schützen.

Sollte es zu anti-israelischen Protesten kommen, wird die Polizei die Versammlungen auflösen. Das Verbot solcher Pro-Palästina-Demonstrationen gilt noch bis zum Sonntag - bei Verstößen droht eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro. Die Polizei befürchtet, dass es bei solchen Versammlungen auch zu Ausschreitungen kommen kann oder dass Protestierende verbotene Symbole zeigen könnten. Deshalb seien die Palästina-Proteste vorerst bis Sonntag verboten.

Keine größere Versammlungen am Nachmittag

Bis zum Nachmittag gab es in der Hamburger Innenstadt aber keine größeren Versammlungen. In den Straßen rund um den Hauptbahnhof standen viele Busse der Polizei, damit die Beamten und Beamtinnen verbotene Pro-Palästina-Proteste bei Bedarf schnell auflösen können. Einige Menschen hatten aber Flyer vor Moscheen verteilt. Darauf werden Angriffe Israels auf den Gaza-Streifen kritisiert. Die Hamburger Polizei prüft jetzt, ob diese Flyer-Aktion gegen das Versammlungsverbot verstößt.

Polizei: Es braucht eine "Exit-Strategie"

Auf Nachfrage von NDR 90,3 hatte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen betont, das Demonstrationsverbot lasse sich nicht ewig verlängern, dafür müsse irgendwann eine "Exit-Strategie" folgen. Denn auch der Polizei ist klar: Das Versammlungsverbot ist ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit - und damit ein besonders harter Einschnitt.

Trotz des Demonstrationsverbots waren vor zwei Tagen in der Innenstadt Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Die Stimmung vor Ort war aufgeladen.

Verfassungsschutz: Viel Unterstützung für Hamas im Internet

Insgesamt bekommen Hamas-Terroristen laut Hamburgs Verfassungschutz in diesen Tagen vermehrt Unterstützung im Internet. Palästina- und Hamas-freundliche Postings kamen demnach unter anderem von Angehörigen der islamistischen Szene in Hamburg, aber auch aus Teilen des Links- und Rechtsextremismus. Im Gespräch mit NDR 90,3 nannte Verfassungsschutzchef Torsten Voß als Beispiel die islamistische Gruppe "Muslim Interaktiv". Sie wolle Muslime aus der Gesellschaftsmitte in den Extremismus führen, so Voß. Auch eine Radikalisierung von Teilen der arabischen Gemeinschaft, könne nicht ausgeschlossen, ergänzte er. Eine akkute Terrorgefahr durch den Nahostkonflikt bestehe allerdings nicht, glaubt der Verfassungsschützer. Allerdings sei das Sicherheitsrisiko für jüdische Einrichtungen erhöht und deshalb mehr Polizei im Einsatz.

