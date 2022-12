Hamburger Polizei will Beamte besser vor Reichsbürgern schützen Stand: 22.12.2022 06:21 Uhr Die Hamburger Polizei will sogenannte Reichsbürger stärker ins Visier nehmen. Und das vor allem, um die Beamtinnen und Beamten vor ihnen zu schützen.

Reichsbürger dürften nicht nur als Spinner abgetan werden, sagt Polizeipräsident Ralf Martin Meyer im Gespräch mit NDR 90,3. Immer wieder merke die Polizei, wie schnell es im Umgang mit Reichsbürgern ernst werden kann. Meyer: "Ein SEK-Beamter wird erschossen in Rheinland-Pfalz - bei einer Kontrollmaßnahme eines Reichsbürgers. Dann, auch in 2016, wird erneut in einem anderen Fall auf Polizisten geschossen. Es werden Polizisten angefahren."

Meyer für Datenbank

Weil Polizistinnen und Polizisten bei Kontrollen oder anderen Maßnahmen gegen Reichsbürger meist in vorderster Reihe dabei sind, denkt die Hamburger Polizei darüber nach, wie sie ihre Kolleginnen und Kollegen besser schützen kann. Denkbar wäre laut Meyer eine Art Datenbank: "Dass wir zumindest mitbeobachten können, wie sich eine Person, die dieser Querdenker- oder Reichsbürger-Szene zuzuordnen ist, wie die sich entwickelt. Also: Wird sie gefährlicher?"

Mit Blick auf rechtes Gedankengut in den eigenen Reihen stellt Meyer klar: Jeder, der nur ansatzweise in eine solche Richtung denke, sei einer zu viel.

