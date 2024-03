Stand: 20.03.2024 18:30 Uhr Hamburger Polizei verhaftet mutmaßlichen Autodieb

Der mutmaßliche Autodieb, der zusammen mit drei Komplizen zwei hochwertige Stadtgeländewagen gestohlen haben soll, wurde von der Polizei verhaftet. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Zu den Taten kam es zwischen November 2023 und Januar 2024 in Winterhude, Barmbek-Nord sowie Winsen an der Luhe. Die Beamtinnen und Beamten stellten bei mehreren Durchsuchungen Beweismittel sicher. Der 51 Jahre alte Hauptverdächtige aus Wandsbek sitzt nun in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 20.03.2024 | 18:00 Uhr