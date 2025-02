Hamburger Polizei verbrennt erneut tonnenweise Kokain

Stand: 26.02.2025 13:41 Uhr

In Hamburg ist am Mittwoch erneut ein von starken Polizeikräften gesicherter Drogentransport unterwegs gewesen. Die Drogen, die aus verschiedenen Gerichtsverfahren stammen, wurden in der Müllverbrennungsanlage in Billbrook verbrannt.