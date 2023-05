Stand: 14.05.2023 13:38 Uhr Hamburger Polizei überwältigt in Stellingen Mann mit Messer

In Hamburg-Stellingen hat die Polizei am späten Sonnabend mehrere Warnschüsse abgefeuert. Die Beamtinnen und Beamten waren in die Kieler Straße gerufen worden, weil ein Mann ein Pärchen mit einem Messer bedroht hatte. Als er sich weigerte, das Messer abzulegen, schossen die Beamten mehrfach in die Luft. In der Straße Nienredder konnten sie den betrunkenen Mann schließlich überwältigen. Er kam in eine Psychatrie.

