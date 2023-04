Stand: 12.04.2023 18:31 Uhr Hamburger Polizei sucht vermissten Elfjährigen

Die Hamburger Polizei sucht den elfjährigen Antonio Saman Colmorgen per Öffentlichkeitsfahndung. Der Junge ist nach einer Entscheidung des Jugendamts in einer Wohneinrichtung in Bergedorf untergebracht. Über die Osterfeiertage durfte er seinen volljährigen Bruder in der Holstenstraße in Altona besuchen. Vorgesehen war am Karfreitag auch ein Treffen mit der leiblichen Mutter. Danach kehrte der Elfjährige nicht wie vereinbart zu seinem Bruder zurück. Auch von der 47-jährigen Mutter fehlt jede Spur.

