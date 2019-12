Stand: 16.12.2019 17:33 Uhr

Hamburger Polizei sucht Zeugen nach Überfällen

Mit Bildern einer U-Bahn-Überwachungskamera sucht die Hamburger Polizei drei mutmaßliche Räuber. Sie sollen im Juli einen 19-Jährigen überfallen haben. Der Jugendliche war vom U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt zum Anemonenweg gelaufen. Die Männer sollen ihn mit einem Messer bedroht und zu Boden gerissen haben. Anschließend sollen sie Bargeld, Handy und persönliche Papiere entwendet haben. Die drei Verdächtigen sind alle etwa 20 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Einer der Männer war dunkel gekleidet, ein weiterer trug einen türkisfarbenen Trainingsanzug und einen Vollbart.

Verdächtige nach Angriff auf Taxifahrer gesucht

Außerdem fahndet die Polizei nach zwei Unbekannten, die am vergangenen Sonntag einen Taxifahrer in Altona-Nord attackiert haben sollen. Nach Angaben der Ermittler waren die Männer mit dem Taxi am Sonntagmorgen in die Holstenstraße gefahren. Statt den fälligen Preis von 40 Euro zu zahlen, übergaben sie aber nur die Hälfte des Geldes. Einer der Männer saß auf dem Beifahrersitz und schlug den Taxifahrer mit der Faust. Er versuchte, ihm das zuvor übergebene Geld wieder zu entreißen. Nachdem dies nicht gelang, flüchteten die beiden Tatverdächtigen gemeinsam in Richtung Bahnhof Holstenstraße. Der 70-jährige Taxifahrer wurde durch den Schlag leicht verletzt und von Notärzten versorgt.

Überfälle in Hamburg: Zeugen gesucht NDR 90,3 - 16.12.2019 17:00 Uhr Autor/in: Kai Salander Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Überfällen in Altona und Wandsbek. In einem Fall geht es um den Angriff auf einen Taxifahrer, im anderen um die Attacke auf einen Jugendlichen.







Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die beiden Tatverdächtigen waren laut Polizei etwa 25 bis 30 Jahre alt und waren beide mit T-Shirts bekleidet. Fahndungsbilder gibt es in diesem Fall jedoch nicht. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen, die etwas zu den Männern sagen können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich in beiden Fällen an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/428656789 oder eine Polizeidienststelle wenden.

