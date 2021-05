Hamburger Polizei sucht Mann per Öffentlichkeitsfahndung Stand: 31.05.2021 07:50 Uhr Die Hamburger Polizei fahndet nach dem 54-Jährigen Frank Peter Steiner aus Sülldorf. Der Mann ist psychisch Krank und möglicherweise bewaffnet.

Von dem Mann gehe eine große Gefahr aus, sagte eine Polizeisprecherin NDR 90,3. Mit einer Großfahndung sucht die Polizei nun den 54-Jährigen (Foto). Polizistinnen und Polizisten durchsuchten Wohnungen in denen er sich möglicherweise aufhalten könnte. Am Sonntagabend soll der Gesuchte seine Wohnung in Sülldorf in eine unbekannte Richtung verlassen haben.

Er ist bereits polizeibekannt, weil er zuvor Menschen mit einem Messer bedroht hat. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass er auch jetzt bewaffnet unterwegs ist. Der Mann soll eine Freundin angerufen haben. Er sagte der Frau, dass er wieder an einer psychischen Krankheit leide. Die Freundin alarmierte daraufhin die Polizei.

Polizei warnt: Mann nicht ansprechen

Der Gesuchte ist der Beschreibung zufolge etwa 1,75 Meter groß, hat kurze graue Haare und soll einen schleppenden Gang haben. Wer ihn sieht sollte den Mann keinesfalls ansprechen, sich sofort entfernen und erst dann die Polizei rufen.

Hinweise können beim Polizeinotruf 110, beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

