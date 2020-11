Hamburger Polizei stoppt Mann nach Verfolgungsjagd Stand: 06.11.2020 16:32 Uhr Ein 41 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstagabend in Hamburg ohne Führerschein in einem gestohlenen Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er wollte einer Verkehrskontrolle entgehen.

Es war eine filmreife Verfolgungsjagd: Zunächst versuchte eine Verkehrsstreife den als gestohlen gemeldeten Suzuki auf der Königshütter Straße im Stadtteil Dulsberg anzuhalten. Der Fahrer gab jedoch Gas, fuhr in Einbahnstraßen in der entgegengestezten Richtung, missachtete diverse Rotlicht zeigende Ampeln und rammte einen Polizeiwagen. Die Polizei versuchte den Mann mit 14 Streifenwagen, einem Motorrad und einem Hubschrauber zu stoppen, wie sie am Freitag mitteilte. Die Flucht führte bis nach Rahlstedt. Ein Streifenwagen konnte den Mann nach einer knappen Viertelstunde schließlich im Doberaner Weg abdrängen und stoppen.

Unter Drogen in gestohlenem Fahrzeug unterwegs

Der 41-Jährige versuchte anschließend zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch von den Beamten gestoppt. Er war in einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann unter Drogeneinfluss. Gegen den 41-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Führerschein und Drogen am Steuer ermittelt. Noch ist unklar, wie er an den gestohlenen Suzuki gekommen war.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.11.2020 | 13:00 Uhr