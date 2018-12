Stand: 30.12.2018 07:49 Uhr

Hamburger Polizei stellt Raketen und Böller sicher

Kurz vor Silvester hat die Hamburger Polizei Hunderte Kilogramm Feuerwerkskörper aus der Wohnung eines 23-Jährigen geholt. Die Beamten trugen am Sonnabend rund 850 Kilo Böller und Raketen aus den Wohnräumen, dem Keller und zwei Kleintransportern des Mannes, wie eine Sprecherin der Hamburger Polizei sagte. Das entspricht laut Polizei ungefähr einem Nettogewicht an Sprengstoff von 80 Kilogramm. Erlaubt ist es, ein Kilogramm in der Wohnung zu lagern. "Zum Glück ist bei dem Einsatz im Stadtteil Rahlstedt nichts Schlimmes passiert", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Hunderte Kilo Silvesterböller sichergestellt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.12.2018 08:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Die Hamburger Polizei hat Hunderte Kilo Feuerwerkskörper aus der Wohnung eines 23-Jährigen geholt. Er muss sich wegen illegaler Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe verantworten.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zeugen riefen die Polizei

Zeugen hatten der Polizei einen Hinweis auf den 23-Jährigen gegeben. Zunächst war nur ein Streifenwagen zu der Wohnung gefahren, die Beamten riefen dann aber den Entschärfer des Landeskriminalamtes zu Hilfe, als sie die riesige Menge an Raketen und Böllern fanden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nicht um sogenannte Polen-Böller, alle waren zugelassen.

Gegen den Mann lief bereits früher ein Verfahren wegen des illegalen Verkaufs von Feuerwerkskörpern. Ob er erneut versucht hat, ein Privatgeschäft aufzuziehen, ist unklar. Gegen den 23-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen illegaler Lagerung von explosionsgefährlichen Stoffen.

Weitere Informationen Was Sie beim Feuerwerk beachten müssen Böller und Raketen gehören für viele zum Jahreswechsel, doch immer wieder verletzen sich Menschen beim Feuerwerk. Tipps zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern. (28.12.2018) mehr Feuerwerksverkauf in Hamburg hat begonnen Drei Tage vor Silvester ist auch in Hamburg am Freitag der Verkauf von Feuerwerk losgegangen. Die Feuerwehr warnt vor ungeprüften Krachern. Nicht überall darf geböllert werden. (28.12.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.12.2018 | 08:00 Uhr