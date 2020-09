Stand: 17.09.2020 16:29 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Polizei richtet neue Beschwerdestelle ein

Die Polizei in Hamburg will eine neue Beschwerdestelle einrichten. Dafür soll ein Büro in der Innenstadt eröffnet werden, an das sich Bürger und auch Polizisten wenden können. Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer haben die Pläne am Donnerstag vorgestellt.

Pro Jahr 800 Beschwerden über angebliches Fehlverhalten

Zwar gibt es schon seit langer Zeit eine Beschwerdestelle bei der Polizei, bei der sich jedes Jahr rund 800 Bürger über ein angebliches Fehlverhalten der Polizei beschweren, aber jetzt soll alles noch besser bearbeitet werden, wie Innensenator Grote sagte. 18 Mitarbeiter - darunter externe Konfliktberater und Psychologen - sollen künftig die Beschwerden der Bürger bewerten. Wenn es sich um ein strafbares Dienstvergehen handelt, werden die Fälle weiter an das Dezernat Interne Ermittlungen oder die Diziplinarstelle geleitet. Bei allen anderen Beschwerden wolle man die Fälle aufarbeiten und das aktive Gespräch mit den Beteiligten suchen, sagte Polizeipräsident Meyer.

Auch Polizisten können sich beschweren

Zudem können sich Polizisten, die zum Beispiel politisch radikale Sprüche oder Chats von Kollegen bemerken, aber sich nicht trauen diese anzuzeigen, anonym bei der Beschwerdestelle melden, wie der Polizeipräsident sagte. Die Beschwerdestelle sei ein niedrigschwelliges Angebot für die Bürger und eine Art "Frühwarnsystem" für die Polizei.

Eröffnung noch im Herbst geplant

Noch wird nach einem geeigneten Ladenbüro in der Innenstadt gesucht. Es soll nicht wie eine Polizeiwache aussehen. Im Herbst soll die neue Beschwerdestelle eröffnet werden.

