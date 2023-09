Hamburger Polizei nimmt neue Drogenbande ins Visier Stand: 06.09.2023 16:47 Uhr Schießereien auf offener Straße, Drogentaxis und immer wieder große Kokain-Funde im Hafen: Dabei spielt in Hamburg offenbar eine neue Gruppierung namens "HausDrei" eine immer größere Rolle. Dazu zählen laut Polizeigewerkschaft schon jetzt 150 bis 200 Personen - Tendenz stark steigend.

"Die Gruppierung 'HausDrei' macht uns gerade ganz, ganz große Sorgen", sagt Jan Reinecke vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Man könne förmlich zusehen, wie Strukturen der organisierten Kriminalität entstehen. Gerade Jugendliche fühlten sich davon angezogen, so Reinecke. Die Gruppe hat sich nach dem gleichnamigen Kulturzentrum in Altona benannt, daher kennen sich wohl einige von früher.

Neue Drogenbande steht schon länger im Fokus der Polizei

Nach Angaben der Hamburger Polizei steht die Gruppe schon länger im Fokus der Strafverfolgungsbehörden. Es konnten schon nennenswerte Ermittlungserfolge verbucht werden, etliche Personen seien wegen Drogendelikten auch bereits in Haft, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün zu NDR 90,3. Gleichzeitig werde ein Signal an die Szene gesetzt, dass die Polizei nicht locker lässt, sondern mit Hochdruck ermittelt. Die Hamburger Polizei stellt außerdem klar, das Stadtteilkulturzentrum "Haus Drei" in Altona habe mit den Drogengeschäften nichts zu tun.

Lebensstil eines Rauschgiftgangsters lockt Jugendliche

"Die Rauschgiftgruppierung, die sich selbst das Label 'HausDrei' gegeben hat, lockt über Musik und Videos in deutscher und damit in einer für alle verständlichen Sprache mit Reichtum, Sex, Waffen und Statussymbolen. Dies führt dazu, dass die Gruppierung immer neue, meist sozial abgehängte Jugendliche findet, die mitmachen wollen und den Lebensstil eines Rauschgiftgangsters führen wollen", sagt Reinecke.

Kritik: Zu wenig Beamte für die Bekämpfung

Reagiere die Politik nicht konsequent, würde "HausDrei" die Rockergruppe "Hells Angels" irgendwann in den Schatten stellen. Und der Polizeigewerkschafter sagt auch: Die Polizei habe im Bereich der Drogendelikte viel zu wenig Beamte und Beamtinnen, um dagegen anzukommen.

