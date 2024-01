Stand: 16.01.2024 15:56 Uhr Hamburger Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 28-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hatte sie einen Hinweis bekommen, dass der Mann seit zwei Jahren dealt. Die Polizei durchsuchte schließlich seine Wohnung in Tonndorf, seine Shisha-Bar in Eppendorf sowie eine weitere Wohnung mit Keller in Hamm. Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch sicher.

