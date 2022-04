Stand: 25.04.2022 13:13 Uhr Hamburger Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb fest

Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Der 22-Jährige soll am Flughafen drei Autos im Gesamtwert von etwa 300.000 Euro gestohlen haben. Zuvor hatte er seinen Opfern am Flughafen offenbar die Autoschlüssel aus der Tasche geklaut. Am Sonntag konnten Polizisten ihn dann ausfindig machen - ein Richter erließ Haftbefehl. Die drei Autos wurden gefunden und können an ihre Besitzerinnen und Besitzer zurückgegeben werden. | Sendedatum NDR 90,3: 25.04.2022 15:00

